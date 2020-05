Halsema roept Amsterdammers op vol te houden

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept de inwoners op in tijden van corona toch vooral vol te houden en zich te beheersen. Enkele coronamaatregelen zijn versoepeld, maar “de meeste beperkingen blijven echter van kracht en we blijven erop toezien dat de noodmaatregelen worden nageleefd”, aldus de burgemeester.

Een paar zaken zijn iets versoepeld. Zo kunnen kinderen weer sporten onder bepaalde voorwaarden en vanaf 11 mei mogen leerlingen van de basisschool weer naar school. Maar meer zit er volgens Halsema voorlopig nog niet in. “ Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus, moeten we op onszelf en elkaar letten door afstand te bewaren. Alleen zo beschermen we onze ouders, onze jongeren, onze kwetsbaarste stadgenoten én alle artsen, verplegers en verzorgers die overuren maken om iedereen zo goed mogelijk te helpen”, stelt Halsema.