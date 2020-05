Biden wint voorverkiezingen in Kansas

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft met grote meerderheid de voorverkiezingen voor de Democraten in de staat Kansas gewonnen. De Democratische Partij in Kansas maakte zondag bekend dat Biden 76,9 procent van de stemmen heeft gekregen. De linkse Senator Bernie Sanders, die ongeveer een maand geleden uit de race stapte, kreeg de rest van de stemmen.

Vanwege de coronapandemie hebben de Democraten de stemming in Kansas geheel per post gehouden. De termijn voor het insturen verliep zaterdagavond.

Na de terugtrekking van de presidentskandidatuur van Sanders is Biden al een virtuele uitdager voor de Republikeinse president Donald Trump bij de verkiezingen in november. De reden dat Sanders nog op de stembiljetten staat is dat hij bij de Democratische partijbijeenkomst over enkele maanden meer invloed uit kan oefenen op het beleid. In augustus wordt de presidentskandidaat daar gekozen.