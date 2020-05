Te veel drukte in regio Hollands-Midden

De Veiligheidsregio Hollands-Midden roept mensen op zich aan de regels rond het coronavirus te houden. Via Twitter laat de organisatie weten dat het in sommige winkelgebieden in de regio dit weekend zodanig druk was dat afstand houden onmogelijk was. “Zoek de drukte niet op! Als je gaat winkelen, ga dan alleen. Het is nog geen tijd voor uitjes...”, aldus de veiligheidsregio.