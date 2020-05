Diplomaat in Rusland bracht Nederlanders zelf naar Finland

Een Nederlandse diplomaat heeft drie Nederlanders die vastzaten in Rusland naar Finland gereden in zijn eigen auto. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in het AD.

De Nederlandse plaatsvervangend consul-generaal in Sint-Petersburg heeft, nadat Rusland de grenzen in maart had gesloten, twee studenten en een docent de grens over geholpen. De grens met Finland bleef nog wel even open, maar omdat het niet duidelijk was hoelang dat zo zou blijven, moest er snel gehandeld worden. Met zijn diplomatieke nummerplaat kon diplomaat Ivar Scheers gemakkelijk de grens over.

Met zijn actie heeft hij overigens geen regels overtreden. Het ritje heeft bovendien geen problemen opgeleverd. Vanuit Finland konden de Nederlanders makkelijker terug naar ons land.