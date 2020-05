Italië meldt laagste dodental sinds begin lockdown

Het dodental door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur gestegen met 174 tot 28.884. Dat meldt het agentschap voor burgerbescherming. Het is het laagste aantal doden sinds 10 maart, toen de lockdown van kracht werd in het hele land. Op die dag werden 168 doden geregistreerd.

Zaterdag steeg het dodental nog met 474, maar dat leek het gevolg te zijn van de toevoeging van honderden sterfgevallen in Lombardije in april, die nog niet eerder waren geregistreerd. Het totale aantal doden in Italië is het op een na hoogste ter wereld, na dat van de Verenigde Staten.

Het dagelijkse aantal nieuwe gevallen daalde ook sterk, tot 1389. Zaterdag waren dat er nog 1900.

Het aantal bevestigde gevallen staat op 210.717, het derde hoogste aantal ter wereld, na dat van de Verenigde Staten en Spanje.

Vrijer bewegen

Maandag wordt de lockdown in het land versoepeld en kunnen mensen zich vrijer bewegen binnen hun eigen regio, mogen ze familieleden bezoeken en met hun kinderen naar heropende parken gaan. Ook mogen ze weer activiteiten in de openlucht gaan doen, mits ze afstand houden en dit niet in groepsverband doen.

De meeste winkels zullen tot 18 mei gesloten blijven en restaurants en bars mogen alleen afhaalmaaltijden aanbieden. Scholen, bioscopen, theaters, musea en kappers blijven ook gesloten, om op gespreide tijdstippen in de toekomst weer open te gaan.