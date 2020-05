Zeilschip loodst dolfijn naar IJmuiden

Medewerkers van de Stichting SOS Dolfijn hebben zondag de tuimelaar die zaterdag in de haven van Amsterdam terechtkwam naar IJmuiden geloodst. Het is nu de bedoeling dat de dolfijn door de sluizen zwemt naar de Noordzee.

De tuimelaar, die Zafar wordt genoemd, kwam mee met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging mee door de sluizen naar Amsterdam. Een poging om de dolfijn met een andere boot terug te lokken naar IJmuiden lukte niet. Vandaar dat besloten werd het zeilschip, getrokken door een sleepboot, terug te laten varen naar de sluizen bij IJmuiden om de dolfijn naar zee te loodsen.

Zafar is een alleen levende dolfijn die normaal voor de kust van het Franse Bretagne verblijft. Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die leven in zout zeewater. De haven is geen natuurlijk leefgebied voor dolfijnen en het water is er brak tot zoet, waardoor het dier gezondheidsproblemen zou kunnen krijgen.