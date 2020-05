Tilburg roept op tot gespreid inkopen doen voor Moederdag

Het was zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur weer erg druk, net als vorige week. De gemeente vroeg bewoners alleen naar het centrum te komen voor noodzakelijke boodschappen. Zondag was het rustiger in de winkelstraten. De vraag aan de inwoners is die inkoop van moederdagcadeaus verspreid te doen over de week, aldus de woordvoerster.

“Het is fijn dat de lokale ondernemers gesteund worden”, zei de gemeente al eerder, “maar zoek daarvoor een rustig moment. Kom bij voorkeur doordeweeks en niet in het weekend. Alleen samen krijgen we corona onder controle”, aldus de gemeente Tilburg.