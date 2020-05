‘Door lockdown vlogen tondeuses en vriezers MediaMarkt uit’

De intelligente lockdown heeft duidelijk effect gehad op de aankopen van elektrische apparaten in Nederland. Zo kochten mensen veel meer vriezers om gehamsterde etenswaren in te bewaren, meldt winkelketen MediaMarkt op basis van eigen cijfers. Ook de verkoop van scheerapparaten piekte.

De elektronicaketen analyseerde verkoopcijfers van bepaalde producten in de weken met maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Die werden vergeleken met de cijfers in de laatste week voordat de eerste besmetting in Nederland werd vastgesteld.

Vergeleken met die ‘normale’ week verzesvoudigde de verkoop van vriezers in de weken waarin hamsterende klanten in supermarkten het nieuws domineerden. De verplichte sluiting van kapperszaken zorgde ervoor dat de verkoop van tondeuses en haartrimmers eind maart zes keer over de kop ging, aldus MediaMarkt.

Thuiswerken

De verplichting om thuis te werken leidde ook tot meer aankopen van diverse soorten elektronica. Zo werden veel meer webcams en monitoren verkocht dan normaal. Ook steeg de verkoop van laptops. Er waren ook verliezers. Zo verkocht MediaMarkt duidelijk minder fototoestellen, nu door reisbeperkingen verre vakanties niet door kunnen gaan.

Veel van die extra verkoop gebeurde online. Hoewel MediaMarkt in Nederland geen winkels heeft gesloten, daalde het bezoek aan fysieke filialen wel in de voorbije tijd. Nederlanders werden immers opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven. Of de totale verkoopcijfers tijdens de lockdown hoger of lager liggen, kon een woordvoerder van de keten niet zeggen.

Wel waren Nederlandse winkels in Europa een lichtpuntje voor de Duitse moedermaatschappij Ceconomy. In andere landen moesten winkels van het concern, waar ook Saturn onder valt, noodgedwongen de deuren sluiten. Daardoor daalde de omzet in het eerste kwartaal met 6,6 procent en leed het bedrijf een aangepast verlies voor belastingen van 131 miljoen euro. Vorige week verzekerde Ceconomy zich in Duitsland van een noodlening van 1,7 miljard euro met garanties van de overheid.