Arbeidsmigranten Velp in isolatie op schip wegens corona

28 arbeidsmigranten uit een wooncomplex in het Gelderse Velp worden zondag in isolatie geplaatst op een schip in de Rijn in Arnhem, omdat bij hen een coronabesmetting is vastgesteld. De andere 21 bewoners van het complex zijn volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden niet ziek, maar moeten 14 dagen in quarantaine blijven in hun wooncomplex.

Werkgevers van de arbeidsmigranten in Scherpenzeel en Velp zijn op de hoogte gebracht van de besmetting. Omwonenden van het wooncomplex zijn zondag geïnformeerd door de gemeente Rheden, waar Velp bij hoort.