Herdenking verloopt droog, op 5 mei hoge zonkracht

Tijdens de Dodenherdenking, maandag, wordt het vrij zonnig. Ook op Bevrijdingsdag is het volgens Weeronline prima weer en blijft het droog. De zonkracht is dan wel wat hoger.

Maandag is het rustig lenteweer, met overdag veel wolkenvelden en hier en daar een bui. De temperatuur loopt op tot tussen de 13 en 17 graden. De wolken verdwijnen in de loop van de dag en daarmee is de kans groot dat tijdens de officiële herdenking de zon schijnt, verwacht Weeronline.

Op Bevrijdingsdag (dinsdag) is het zonnig en droog. Wie die dag wil benutten om even bij te zonnen wordt aangeraden om extra te letten op verbranding. Juist op deze dag is de zonkracht wat hoger met in het midden van het land zonkracht 5, en in het zuiden mogelijk zonkracht 6. Die verhoogde zonkracht wordt veroorzaakt door de hoeveelheid ozon hoog in de lucht, die op deze dag iets kleiner is.

Vorig jaar was er op Bevrijdingsdag sprake van koud weer. Het werd toen 10-12 graden en het regende af en toe. Het jaar daarvoor was het juist weer warm, met in grote delen van het land 20-23 graden.