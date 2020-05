Europese landen versoepelen maatregelen tegen corona

In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen maandag voor het eerst sinds weken weer naar school. Op weinig scholen is het dragen van een mondkapje verplicht. In de schoolbussen moeten de leerlingen wel een mondkapje dragen.

In Hongarije mogen onder meer musea, restaurants en aantal winkels vanaf maandag hun deuren weer openen. Voor de hoofdstad Boedapest blijven strengere maatregelen van kracht, omdat daar veruit de meeste besmettingen met het coronavirus zijn geregistreerd.

In Spanje kunnen de mensen sinds zaterdag weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.