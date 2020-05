Braziliaanse burgemeester vraagt hulp Greta Thunberg

De burgemeester van de Braziliaanse stad Manaus heeft de hulp ingeroepen van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg bij de bestrijding van het coronavirus in de stad die in het hart van het Amazonegebied ligt. “We hebben hulp nodig. We moeten de levens van de beschermers van het bos redden. We worden geconfronteerd met een ramp, een barbaarsheid”, zei Arthur Virgilio Neto in een videoboodschap op Twitter.