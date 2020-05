Braziliaanse rechter blokkeert uitzetten diplomaten Venezuela

De zaak is aangespannen door het Braziliaans parlementslid Paulo Pimenta van de Arbeidspartij. Hij vind de uitzetting in strijd met de grondwet van Brazilië, internationale mensenrechtenovereenkomsten en het Verdrag van Wenen over diplomatieke betrekkingen. De rechter zei dat de uitzetting te midden van de coronaviruspandemie in strijd is met humanitaire beginselen.

Brazilië heeft al zijn diplomaten op 17 april teruggetrokken uit Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Bolsonaro verwachtte dat Venezuela hetzelfde met zijn diplomaten zou doen omdat daarover een mondelinge overeenkomst zou bestaan. Venezuela zegt dat daarover niet is onderhandeld en dat het verwijderen van diplomaten een schending van internationaal recht is.

Samen met meer dan vijftig andere landen erkent Brazilië Nicolás Maduro niet als president van Venezuela en ziet oppositieleider Juan Guaidó als de rechtmatige leider van een democratische transitie in Venezuela.