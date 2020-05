Amerikaans Congres weigert Trumps coronatesten

In een zeldzame gezamenlijke boodschap hebben de Democratische en Republikeinse leiders van het Amerikaanse Congres het aanbod van de regering afgeslagen om senatoren te onderwerpen aan een snelle coronavirustest. De honderd senators, van wie velen op leeftijd zijn, keren maandag terug na een reces dat vanwege de pandemie was verlengd.

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi en de Republikeinse leider Mitch McConnell van de Senaat, normaal gesproken felle politieke rivalen, kwamen met een gezamenlijke verklaring. Daarin zeggen ze dat het Congres “dankbaar” was voor het aanbod, maar dat het dat “respectvol weigert. Het Congres wil middelen blijven toewijzen aan de frontliniefaciliteiten waar ze het snelst het beste kunnen doen”.

President Donald Trump had eerder getwitterd dat er “een enorme coronatestcapaciteit in Washington is als de senatoren maandag terugkeren naar Capitol Hill”.