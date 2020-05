Nog weinig toerisme in Zeeland na versoepeling coronaregels

Het was zaterdag nog rustig in Zeeland, nadat de provincie de coronamaatregelen vrijdag iets had versoepeld waardoor een aantal toeristen weer welkom is. Dat zegt Arjen Brinkman, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Hiswa-Recron. over de versoepeling voor recreatieondernemers.

“Het is nog vrij rustig, het is ook nog niet zolang bekend. Maar we zijn er blij mee. We hebben een eerste begin. Ik verwacht dat het met Hemelvaart wel weer drukker wordt”, aldus Brinkman.

Ook volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland was het zaterdag nog rustig en waren er geen problemen.

Versoepeling

Door de versoepeling zijn eigenaren van een vakantiewoning in Zeeland weer welkom, evenals mensen met bijvoorbeeld een vaste caravanstandplaats. Ook mogen recreatie-ondernemers 15 procent van hun slaapplekken verhuren. Dit moeten wel appartementen of huisjes zijn met eigen sanitair. Openbare sanitaire voorzieningen zoals bijvoorbeeld op campings moeten gesloten blijven.

De versoepeling is vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’ die willen uitrusten of ontspannen. Zeeland had vergaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 30 maart waren alle vakantiehuisjes leeg. De nieuwe regels gelden tot 22 mei.