De Amerikaanse staat New York, met de gelijknamige metropool, telde in een etmaal weer bijna driehonderd coronadoden. Gouverneur Andrew Cuomo sprak over een “onaangenaam en angstaanjagend” hoog aantal.

Een dag eerder waren er nog tien doden minder geregistreerd dan de 299 van zaterdag. Slecht nieuws, aldus Cuomo. Toch is dit aantal ver verwijderd van de piek op 9 april, toen er 799 doden binnen 24 uur werden gemeld.