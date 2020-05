Mondkapjes verplicht op Belgische luchthavens

Eerder was nog gemeld dat op Zaventem het dragen van een mondmasker alleen zou worden aanbevolen. Dat vliegveld is nog open, in tegenstelling tot Charleroi dat op zijn vroegst over een maand weer het passagiersvervoer wil hervatten. Verantwoordelijken wijzen erop dat veel luchtvaartmaatschappijen een maskerplicht hebben of gaan invoeren. Dan is die dus ook op vliegvelden logisch.

Vanaf maandag moeten passagiers in het Belgisch openbaar vervoer een mond- en neusbescherming op.