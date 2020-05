Ruim 65.000 coronadoden in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 65.000 coronadoden geregistreerd, aldus een telling van de website Worldometer. Het blijft daarmee het land met verreweg de meeste slachtoffers door het longvirus.

Het aantal besmettingen staat op ruim 1,1 miljoen, bijna een derde van de ongeveer 3,5 miljoen gemelde infecties wereldwijd.

De stijging van het aantal sterfgevallen in de VS gaat niet meer zo snel. Voor het eerst in drie dagen kwam het aantal coronadoden in een etmaal onder de 2000.