Het aantal doden door het coronavirus in België is tot 7765 gestegen. De gezondheidsautoriteiten lieten weten dat in de afgelopen 24 uur 82 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld. Een dag eerder waren dat er 130.

Het aantal patiënten in het ziekenhuis steeg met 128 naar 3111. Op de ic-bedden liggen 689 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er zestig minder dan vrijdag. Het aantal besmette personen steeg met 485 naar 49.517.