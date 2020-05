Reuzenpanda Wu Wen in Ouwehands Dierenpark bevallen

Reuzenpanda Wu Wen, die sinds 2017 in Ouwehands Dierenpark in Rhenen verblijft, is bevallen. Dat gebeurde vrijdag. Wu Wen en het jong maken het goed, meldt het dierenpark zaterdag. “Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt, kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam”, meldt het dierenpark.