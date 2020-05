Eva Jinek sluit af met 1,3 miljoen kijkers

Eva Jinek heeft vrijdag haar eerste seizoen bij RTL 4 met bijna 1,3 miljoen kijkers afgesloten. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. Het was daarmee een van haar best bekeken uitzendingen.

Jinek scoorde haar hoogste cijfers tijdens haar eerste uitzending. Op 3 januari keken er 1,7 miljoen mensen. Ze profiteerde toen van het feit dat er nog geen concurrentie was. De NPO begon pas de maandag erop met Op1, wat het startpunt was van de in de media veelgenoemde talkshowoorlog. Over het algemeen scoorde Op1 tot dusver betere cijfers dan Jinek.

Maandag start RTL 4 met een nieuw seizoen van Beau. Jinek keert na de zomer weer terug.