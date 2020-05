‘OM diende politieke belangen in zaak Volkert van der G.’

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, politieke en geen juridische gediend. Dat heeft zijn advocaat Willem Jebbink gezegd tegen de NOS, bevestigt de raadsman aan het ANP. “Je ziet voortdurend rondom deze zaak dat er een politieke dans is uitgevoerd. Dat valt het OM zwaar aan te rekenen. Individuen moeten niet de speelbal worden van dit soort onduidelijke belangen.”

Van der G. is sinds donderdag een vrij man. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. De laatste jaren hoefde hij al niet meer in de cel te zitten omdat - sinds mei 2014 - hij voorwaardelijk op vrije voeten was. Hij moest zich aan verschillende voorwaarden houden, zoals een meldplicht en een verbod om met de media te praten. De proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling bedroeg 6 jaar en eindigde 30 april. Daarmee staat hij niet langer onder toezicht van het Openbaar Ministerie of de reclassering en gelden er voor hem dus geen voorwaarden meer.

Volgens Jebbink heeft de rechter destijds voor ogen gehad dat Van der G. 12 jaar in de gevangenis zou zitten, en dan zonder voorwaarden zou vrijkomen. “Maar in de tussentijd is de wet veranderd, met als doel het verminderen van het recidivegevaar. Maar in het geval van mijn cliënt was dat toch altijd al op het laagst mogelijke niveau. Dan heb je als OM geen doel meer. Maar door ondanks het ontbreken van een doel en een legitieme basis toch voorwaarden te stellen, ben je bezig met het behartigen van andere belangen dan de wet.”