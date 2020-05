Licentie New Yorks uitvaartcentrum opgeschort

De vergunning van een uitvaartcentrum in New York, waar eerder deze week in een koeltruck en twee bestelwagens tientallen lichamen werden gevonden, is opgeschort. Dat meldt CNN.

In een verklaring noemt de Amerikaanse gezondheidsfunctionaris Howard Zucke de acties van het uitvaartcentrum “verschrikkelijk respectloos tegenover de families van de overledenen en volkomen onaanvaardbaar”. De schorsing van de licentie gaat onmiddellijk in en volgt op een onderzoek dat is uitgevoerd door de gezondheidsautoriteiten.

Het betrokken uitvaartcentrum verklaarde eerder te zijn overweldigd door het grote aantal doden als gevolg van het coronavirus. De koelcel die normaal wordt gebruikt, werkte niet meer. De wagens waren een noodoplossing. “Maar een crisis is geen excuus voor dit soort gedrag en we houden ze verantwoordelijk voor hun daden”, aldus Zucke. Bij het uitvaartcentrum wilde niemand reageren, aldus CNN.

De lichamen werden door de politie ontdekt nadat buurtbewoners klaagden over een doordringende geur. Volgens ABC News ging het om honderd lijken, onder andere van mensen die zijn overleden door het coronavirus. Ze zouden in staat van ontbinding verkeren.

De Amerikaanse staat New York is hard getroffen door het coronavirus. Begrafenisondernemers lopen over van drukte en kunnen het aantal doden nauwelijks meer aan. Sommigen hebben een week achterstand bij het begraven of cremeren van lichamen. Alleen al in de stad New York stierven ruim 18.000 mensen aan de gevolgen van het virus.