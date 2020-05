In een flat aan de Wibenaheerd in Groningen, in de wijk Beijum-Oost, heeft zich vrijdagavond een explosie voorgedaan. Daarbij is een deel van de gevel eruit geblazen. De brandweer is erbij, evenals ambulances. Of er slachtoffers zijn gevallen, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. Ook over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

