Alle scholen op Sint-Eustatius zullen vanaf 11 mei weer hun deuren openen. Dat heeft regeringscommissaris Marnix van Rij bekendgemaakt. De basisscholen en middelbare scholen waren sinds 30 maart dicht.

De beslissing om de scholen op het eiland (ruim 3000 bewoners) weer te openen is genomen in overleg met de schoolbesturen. Op het eiland zijn in totaal twee coronabesmettingen geregistreerd.