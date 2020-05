Tesla-baas Elon Musk twittert beurskoers omlaag

Elon Musk, topman van de elektrische autobouwer Tesla, heeft met een bericht op Twitter de beurskoers van zijn bedrijf flink omlaag gestuurd. Nadat de miljardair de woorden “Aandelenprijs Tesla is naar mijn mening te hoog” de wereld in had gestuurd, kelderden aandelen van het bedrijf 13 procent op Wall Street.