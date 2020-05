Kleinere toename nieuwe sterfgevallen Italië door corona

Het dodental door het coronavirus in Italië is het afgelopen etmaal met 269 gestegen. Dat was minder dan donderdag toen het agentschap voor burgerbescherming 285 nieuwe sterfgevallen meldde.

Het totaal aantal mensen in Italië dat aan de gevolgen van het virus is gestorven is nu 28.236. Het land heeft daarmee na de VS het hoogste aantal fataal afgelopen corona-infecties in de wereld.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Italië steeg de afgelopen 24 uur met 1965 naar 207.428.