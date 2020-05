Motorrijlessen mogen weer

In maart werd een verbod op alle rijlessen van kracht in verband met de corona-uitbraak. De versoepeling volgt op de constatering van de veiligheidsregio’s dat motorrijinstructeur geen contactberoep is. Van Nieuwenhuizen laat weten het daarmee eens te zijn en dat ze het “logisch vindt dat dit bovenaan het lijstje stond van mogelijke versoepelingen”.

Belangenvereniging Bovag vindt het goed dat de motor- en scooterrijlessen kunnen worden hervat. “Bovag is heel blij dat in ieder geval een deel van de rijschoolsector, die volledig plat lag, weer deels kan herstarten.”