NZa brengt zorg voor revaliderende coronapatiënten in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat een overzicht maken van het zorgaanbod voor revaliderende coronapatiënten. De NZa zet daarvoor onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in toestroom en doorstroom van patiënten. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg.