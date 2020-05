Verdachten ontsnappingspoging Omar L. blijven in de cel

De vier Fransen die op 19 januari zouden hebben geprobeerd de tot levenslang veroordeelde Omar L. uit de gevangenis in Zutphen te bevrijden, blijven voorlopig in de cel. Dat bepaalde de rechtbank in Zutphen vrijdag. De advocaten van de verdachten hadden om vrijlating gevraagd, maar de rechtbank ziet nog voldoende ernstige bezwaren om de mannen in de leeftijd tussen 21 en 29 jaar vast te houden. Volgens de rechtbank bestaat er onder meer een reële kans dat de verdachten zullen vluchten.

Volgens het Openbaar Ministerie hadden de Fransmannen de ontsnappingsactie “heel erg goed voorbereid”. “Dit zijn geen kleine jongens. Ze weten hoe de hazen lopen.” Volgens de advocaten van twee verdachten echter moet de bevrijdingspoging als niet al te professioneel worden ingeschat. De mannen zelf hebben tot dusver weinig tot niets willen verklaren. De te bevrijden Omar L. is vorig jaar veroordeeld voor onder meer het organiseren en aansturen van twee liquidaties in 2015.

Volgens justitie hebben de vier geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis, zodat L. kon ontsnappen. Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat L., toen het niet lukte het hekwerk kapot te krijgen, een vergeefse poging doet over het hek te klimmen.

Het viertal kon kort na de poging worden gearresteerd. Zij lieten een in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter.

De volgende zitting is op 16 juli. Waarschijnlijk is dat wederom een voorbereidende zitting. Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland staat, is nog niet bekend.