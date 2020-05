EU-bank en WHO werken samen voor strijd tegen corona in Afrika

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat nauwer samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Door de krachten te bundelen willen de twee instanties meer financiële middelen inzetten om de levering van basisbehoeften voor medische zorg in armere landen veilig te stellen. In eerste instantie is de hulp gericht op het versterken van de gezondheidszorg in tien niet nader genoemde Afrikaanse landen.