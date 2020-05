WK Fortnite afgelast vanwege coronavirus

Door alle beperkingen tegen het coronavirus is gamen een uitlaatklep geworden voor de thuisblijvers, maar de topgamers voelen nu ook de gevolgen van de uitbraak. Het wereldkampioenschap voor de populaire game Fortnite is dit jaar afgelast. Het is technisch niet mogelijk om spelers van over de hele wereld online om de wereldtitel te laten strijden, zegt de ontwikkelaar van de game.

Het WK Fortnite werd vorig jaar gehouden in een uitverkocht Arthur Ashe-tennisstadion in New York, een paar weken voordat daar de US Open werd gehouden. Duizenden mensen op de tribunes en miljoenen mensen online zagen hoe de toen 16-jarige Amerikaanse professionele gamer Kyle ‘Bugha’ Giersdorf wereldkampioen werd. Hij won 3 miljoen dollar prijzengeld. Dat is bijna evenveel als Rafael Nadal een paar weken later verdiende met de winst van de US Open. De Nederlander Dave Jong werd tweede in het WK Fortnite voor duo’s en won ongeveer een miljoen dollar.

Fortnite is een van de populairste games ooit. Het spel kende vorig jaar ongeveer 200 miljoen geregistreerde spelers, van wie er bijna 80 miljoen geregeld spelen. Fortnite is in principe gratis, maar gamers kunnen er allerlei extra’s voor aanschaffen. Ook bestaan er uitgaven van het spel waarvoor wel moet worden betaald. De bekendste versie is Battle Royale: honderd gamers belanden samen op een eiland en moeten tegen elkaar vechten. Ze kunnen dat alleen doen of teams vormen. Om zichzelf te verdedigen moeten ze wapens vinden en gebouwen uit de grond stampen. Wie het langst in leven blijft, wint.

Dota 2

Ook een groot toernooi voor de populaire teamgame Dota 2 gaat niet door. Het evenement The International zou in augustus in Zweden worden gehouden, maar is verplaatst naar volgend jaar. Het team dat vorig jaar The International won, verdiende 15,6 miljoen dollar. Team Liquid uit Utrecht verloor de finale en moest genoegen nemen met bijna 4,5 miljoen dollar.

Games zijn een grote markt. De topspelers zijn professionals, die worden begeleid door een complete technische staf. Ze streamen hun wedstrijden, die veel kijkers trekken. Bij de Aziatische Spelen in 2018 was gamen een demonstratiesport. Rond de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is gamen misschien ook te zien.