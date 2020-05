Syrische zakenmagnaat keert zich tegen president Assad

Een van de machtigste figuren van het regime in Syrië, de zakenmagnaat Rami Makhluf, heeft zich in een videoboodschap tegen het economisch beleid van zijn neef, president Bashar al-Assad, gekeerd. Makhluf die zelden in het openbaar verschijnt, geldt als een van de meest gehaaide leden van de regerende elite. Zonder zijn instemming is ondernemen in het land vrijwel onmogelijk. Een kwartier lang laakt Makhluf in de boodschap de hoge belastingen en wijst verontwaardigd beschuldigingen aan zijn eigen ondernemingen van de hand.