Onderzoek naar link universiteit Texas met Chinees ‘coronalab’

Volgens de krant Wall Street Journal eist het departement inzicht in de financiële transacties met het lab in China. Andere Amerikaanse functionarissen onderzoeken of het instituut in de stad Wuhan de oorsprong is van het coronavirus dat al maanden over de hele wereld levens eist. Het verzoek van het ministerie maakt deel uit van een breder onderzoek naar mogelijk onjuiste verklaringen over buitenlands geld door de Universiteit van Texas.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij “overtuigend bewijs” onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit het laboratorium in Wuhan. De president weigert details te geven. Dat zou nog niet mogelijk zijn, omdat het onderzoek naar het lab nog loopt.

In het virologisch lab werkt een wetenschapper die bekend is door haar onderzoek met vleermuizen. Wuhan geldt als de bakermat van de virusuitbraak eind vorig jaar. Een theorie luidt dat het virus van vleermuis op mens is overgebracht.