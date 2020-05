Presidentskandidaat Joe Biden ontkent seksueel wangedrag

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft stelling genomen tegen beschuldigingen aan zijn adres over seksueel wangedrag. “Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd”, zei Biden in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageert op de beschuldigingen.

De 77-jarige voormalige vicepresident van de VS wordt er door een ex-medewerkster van het Witte Huis van beschuldigd haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast.