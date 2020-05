Eerste persconferentie van Trump-woordvoerder na ruim een jaar

Voor het eerst in ruim een jaar geeft een woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump weer een persconferentie. Zegsvrouw Kayleigh McEnany verschijnt vrijdagmiddag plaatselijke tijd (20.00 uur onze tijd) voor de media in de persruimte van het Witte Huis.

Aan de gebruikelijke persconferenties was een einde gemaakt door toenmalig perschef Sarah Sanders. Haar laatste optreden, zeer kort, was op 11 maart vorig jaar. Zij vertrok in juni om plaats te maken voor Stephanie Grisham, die onlangs het veld ruimde en weer zegsvrouw van Trumps echtgenote Melania werd. Zij deed geen enkele persbijeenkomst. McEnany was woordvoerster van de verkiezingscampagne van Trump, die in november wil worden herkozen.

De hervatting van de persconferenties komt na grote ophef over de speciale, abrupt stopgezette persbijeenkomsten over de coronacrisis door Trump persoonlijk. Op zo’n coronabriefing vorige week vroeg Trump zich af of het injecteren van desinfecterende middelen mogelijk zou kunnen helpen tegen het coronavirus. Hij kreeg bakken kritiek over zich heen, waarop de president uithaalde naar media. De coronabriefings duurden vaak twee uur en ontwikkelden zich steeds meer tot een platform voor Trump om eigen theorieën over het virus te uiten en zijn politieke vijanden aan te vallen.