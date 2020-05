Vooral horeca en detailhandel krijgen loonkosten vergoed

Vooral horecabedrijven en cateraars en de detailhandel hebben tot dusver geld gekregen van uitkeringsinstantie UWV als tegemoetkoming in de loonkosten. Ruim 21.000 werkgevers in de horeca en catering hebben in totaal 282 miljoen euro gekregen via de zogenoemde NOW-regeling. Het verwachte omzetverlies in deze sector is 82 procent.