Druk aan grens bij Venlo, rustig bij Roermond

Aan de grensovergang bij Venlo was het vrijdag rond de middag druk. Op de A67 vormde zich een file met Duitsers als gevolg van de grenscontroles door de marechaussee. Die probeert Duitsers terug naar eigen land te praten. De Duitsers die zich laten overtuigen en keren, komen vervolgens terecht in een file de andere kant op, als gevolg van grenscontroles in eigen land.

In Roermond daarentegen is het vrij rustig aan de grens. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de huidige drukte aan de grens een gevolg van de grenscontroles. “Van drukte in de stadscentra is vooralsnog geen sprake”, zei hij.

1 mei is voor de Duitsers een feestdag. Traditioneel steken ze tijdens de Dag van de Arbeid massaal bij Venlo en Roermond de grens over om in Nederland te winkelen of naar boot of camping te gaan. In vergelijking met vorige jaren valt de drukte volgens de Veiligheidsregio Limburg Noord erg mee. Dit komt mede doordat een grote publiekstrekker, Het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond, op last van de Veiligheidsregio gesloten is.

Voorwaarden

Overigens onderhandelen het DOC en de Veiligheidsregio met elkaar over voorwaarden om weer open te gaan. Het DOC heeft een plan ingediend, dat komende week wordt besproken, aldus de woordvoerder.

Niet overal staat de marechaussee de grens te bewaken. Zo konden Duitsers in Vlodrop zonder controles de grens bij de Rothenbach over. In de naburige winkels en tuincentra is het druk, de parkeerplaatsen zijn er goed gevuld met auto’s met witte kentekenplaten.

De grenscontroles duren nog het hele weekend.