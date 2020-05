Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg opnieuw gedaald

Voor het tweede opeenvolgende jaar is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg gedaald. Vorig jaar ging het om 1680 jongeren. In 2018 zaten er 1718 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat meldde koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland vrijdag.