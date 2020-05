‘Twee kinderen met zeldzame ziekte op ic, geen link met corona’

In Nederland liggen momenteel twee kinderen met een zeldzame en potentieel gevaarlijke ontstekingsziekte op de intensive care. Die ziekte van Kawasaki is bij hen niet veroorzaakt door het coronavirus, beide kinderen zijn daar meerdere keren op getest en alle coronatests waren negatief, aldus Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. ‘’In het pre-coronatijdperk liepen kinderen evenveel risico op Kawasaki, er is geen reden om te denken dat kinderen nu meer risico lopen dan voordat deze corona-ellende ons overviel’’.

Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus. Daarom kijken artsen of het coronavirus een rol kan spelen. Illy: ‘’In andere Europese landen zijn enkele kinderen met Kawasaki wel positief getest op het coronavirus. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. We houden het goed in de gaten, we hebben voortdurend contact met collega’s om te zien of er stiekem toch een relatie is, maar we weten het nog niet. Het is nog veel te vroeg om een verband te zien.’’

Dat in Nederland twee kinderen met Kawasaki op de intensive care liggen, is niet uitzonderlijk, zegt Illy. ‘’In Groot-Brittannië en Frankrijk gaat het om tientallen kinderen. Dat is wel ongebruikelijk.’’

Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn. De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto’s. Artsen maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen.