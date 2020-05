Van Rijn: coronarichtlijnen voor verpleging kunnen duidelijker

Zorgminister Martin van Rijn begrijpt de onzekerheid en zorgen van medewerkers in de wijkverpleging en verpleeghuizen. De richtlijnen over corona moeten dan ook worden verduidelijkt. Hij reageerde vrijdag op een onderzoek waaruit blijkt dat het personeel in deze sectoren nog steeds een tekort aan beschermingsmiddelen ervaart en dat de richtlijnen over de te volgen werkwijze niet aansluiten op de praktijk.

Van Rijn zegt dat hij met de beroepsgroep in gesprek is over verbeteringen en duidelijkere richtlijnen over de manier waarop moet worden gewerkt en met welke beschermingsmiddelen. Volgens de minister kunnen richtlijnen "niet alles ondervangen". Mensen moeten ook ruimte hebben om zelf te beslissen over situaties. Er zal "altijd wel een spanning zijn tussen richtlijnen en de dagelijkse praktijk".

Er begint volgens de minister "een eind te komen aan de tekorten aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes". De vraag ernaar groeit nog steeds, maar ook het aanbod neemt toe. De aanvoer is nog wel afhankelijk van het transport met vliegtuigen, "dat nu goed loopt".

Mogelijk is volgens Van Rijn nog niet overal bekend dat instellingen de mondkapjes en andere beschermende spullen kunnen bestellen bij het consortium (LCH) dat zich met de inkoop en verspreiding bezighoudt. Donderdag lieten deskundigen ook al weten dat er genoeg middelen zijn voor de zorgsector. Wat het LCH inkoopt, komt bovenop de middelen die instellingen zelf al via hun eigen kanalen regelen. Dat laatste moeten ze volgens de minister ook vooral blijven doen.