Arrestatie van vakbondsleiders tijdens 1 meibijeenkomst Turkije

De Turkse politie heeft meerdere vakbondsleiders gearresteerd tijdens een 1 meibijeenkomst in de Turkse metropool Istanbul. Volgens Turkse media is onder anderen de voorzitter van een federatie van vakbonden aangehouden.

De politie greep in op het Taksimplein in de stad, waar traditioneel 1 meibetogingen zijn. Dit keer waren er nauwelijks mensen op de been. Vanwege de corona-uitbraak is er een uitgaansverbod afgekondigd. Het metroverkeer naar het Taksimplein was stilgelegd.

Her en der in de miljoenenstad waren er nog andere kleine bijeenkomsten, blijkt uit posts op Twitter. Vakbonden en linkse partijen hebben opgeroepen om vrijdagavond vanaf balkons 1 mei te vieren.