Regen verhelpt de droogte niet

De regen die deze week valt, is niet voldoende om de droogte die in grote delen van het land alweer heerst te verhelpen. Waterschappen nemen tal van maatregelen om de gevolgen van de droogte te bestrijden. Natuurmonumenten en LandschappenNL vrezen “desastreuze schade aan de natuur”, als 2020 opnieuw een veel te droog jaar wordt, zeggen zij vrijdag.

Volgens de natuurorganisaties is het nooit eerder gebeurd dat extreme droogte drie jaar achter elkaar voorkomt. De al zwaar bedreigde weidevogels en hun kuikens hebben grote moeite om in de uitgedroogde grond aan voedsel te komen. Beschermde natuurgebieden, met name in het oosten en zuiden van het land, leiden nu al onder een watertekort dat gewoonlijk pas in de loop van de zomer voorkomt.

De organisaties willen een permanent sproeiverbod in een zone rondom natuurgebieden. Ook moeten provincies het gebruik van grondwater voor beregening aan strenge banden leggen.