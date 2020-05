De Jonge tegen horecaondernemer: zo kun je niet samenwerken

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is het niet eens met horecaondernemer Laurens Meyer. Die zei donderdag in het AD dat hij op 1 juni zijn ruim vijftig kroegen weer opent, tenzij er meer geld vrijkomt voor steun.

Ook riep hij collega's op hetzelfde te doen. Volgens Meyer kan zijn "nu nog milde toon snel omslaan" als er niet meer gebeurt.

"Zo kun je natuurlijk niet samenwerken", reageert De Jonge vrijdag. Hij zegt goed te begrijpen dat mensen in de horeca zich zorgen maken. "Maar we hebben samen een gezondheidscrisis te bestrijden. Het virus is niet per 1 juni weg."

Afspraken

Volgens de minister moeten er afspraken gemaakt worden die passen bij de crisis. Maar Meyer vindt de 1,5 meter afstand niet te doen in de horeca. "Het is een utopie", zei hij in het AD.

Eerder zei Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te vrezen dat zonder steun twee derde van de horeca niet overleeft na 1 juli. De horeca is sinds 15 maart dicht.