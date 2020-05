Kinderopvang: scholen houden zich niet aan afspraken

Over ruim een week gaan de basisscholen weer open, maar de kinderopvang is niet te spreken over de manier waarop veel scholen dat regelen. Zeker de helft van de scholen houdt zich niet aan de uitgangspunten, klagen de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Volgens hen moeten ouders improviseren en komt de buitenschoolse opvang straks voor problemen te staan.