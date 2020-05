In Rusland zijn in 24 uur tijd 7933 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is vooralsnog het hoogste aantal in een dag tijd. Het land van circa 145 miljoen inwoners telde officieel 114.431 gevallen, van wie er inmiddels 1169 zijn overleden en meer dan 13.000 helemaal genezen. Rusland heeft al te maken met het virus sinds 31 januari, toen het in het zuiden opdook. Nu is Moskou de zwaarst getroffen regio geworden.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.