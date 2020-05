Chinese ambassadeur Den Haag verdedigt China in coronacrisis

Het coronavirus is niet door mensen ontwikkeld en China heeft in alle openheid snel al het mogelijke gedaan de verspreiding te voorkomen. Dit betoogt de Chinese ambassadeur Xu Hong in een open brief aan "de Nederlandse vrienden" die in een advertentie in het Financieele Dagblad is verschenen. Xu prijst in zijn lange brief de heldhaftige Nederlandse hulpverleners en voelt extra met de slachtoffers van het coronavirus mee, omdat hijzelf uit de provincie Hubei komt waar het virus eind vorig jaar opdook.

Berichten dat het virus uit een laboratorium in China zou komen, zijn onjuist. Gezaghebbende wetenschappers hebben volgens de ambassadeur duidelijk gemaakt "dat de mens nog helemaal niet in staat is zo’n virus te creëren. Een virus is het resultaat van een natuurlijke ontwikkeling". De samenzweringstheorie is een verzinsel die de strijd tegen de echte vijand hindert, aldus Xu, die beklemtoont dat "het nog steeds niet duidelijk is van welk dier het virus op de mens is overgedragen en of dat in China is gebeurd". Vaak wordt aangenomen dat het virus op een vis- en dierenmarkt in Wuhan de mens heeft besmet, maar volgens Xu is het eerste geval in Hubei niet van die markt afkomstig.

China heeft volgens de gezant snel, daadkrachtig, eerlijk en verantwoordelijk op de uitbraak gereageerd. Zijn land heeft nooit iets over het virus verborgen gehouden. Het eerste geval is 27 december in een ziekenhuis in Hubei geconstateerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is binnen een week op de hoogte gebracht en de kenmerken van het virus zijn vanaf 12 januari met de wereld gedeeld, beklemtoont de ambassadeur.

China is 23 januari overgegaan tot strenge lockdownmaatregelen. Dat lijkt misschien laat, maar "met een totaal onbekend nieuw virus heeft China al bij 580 vastgestelde gevallen ongekend drastische maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen".