Amsterdamse beurs dicht op Dag van de Arbeid

De Amsterdamse beurs blijft vrijdag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Ook de meeste andere Europese beurzen houden om die reden de deuren dicht. Alleen in Londen worden beurshandelaren op hun werk verwacht. De FTSE 100 staat voor een duidelijk lagere opening, nadat ook de beurzen in Azië omlaag gingen.

In de Britse hoofdstad kijken beleggers onder meer naar Shell, dat een aantal afwaarderingen aan de broek kreeg. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte het olie- en gasbedrijf bekend het kwartaaldividend te verlagen. Dat was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ook Ryanair staat in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij liet weten in zowel het eerste als het tweede kwartaal verliezen te verwachten en tot 3000 personeelsleden te willen ontslaan vanwege de coronacrisis. Royal Bank of Scotland opende de boeken en zet zo’n 800 miljoen pond opzij voor slechte leningen.

Donderdag waren de Europese beurzen met verliezen gesloten. De AEX-index eindigde 2,7 procent lager op 512,92 punten. Voor de MidKap zat er nog wel een klein plusje in, van 0,4 procent, tot 728,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 3,4 procent.