Banken ondersteunen bedrijven inmiddels met 7 miljard euro

Nederlandse banken hebben inmiddels ruim 111.000 bedrijven bijgestaan in de coronacrisis, in aanvulling op het steunpakket van de overheid. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met de hulp aan ondernemers tot nu toe ongeveer 7 miljard euro gemoeid.

Twee weken terug stond de teller nog op zo’n 105.000 bedrijven en een bedrag van 5,4 miljard euro. De cijfers worden enigszins vertekend door het enorme aantal bedrijven dat van de banken uitstel van betalingsverplichtingen heeft gekregen. Dit zijn er inmiddels ruim 103.000, goed voor 2,7 miljard euro aan bankensteun. Het leeuwendeel van de ondernemers die uitstel van betaling wilden, kreeg dit al vrij snel na het uitbreken van de crisis.

Daarnaast hebben banken ongeveer 8000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 4,3 miljard euro. Bijna 2000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, hoofdzakelijk via de zogeheten BMKB-regeling voor het midden- en kleinbedrijf. Dit aantal is de afgelopen tijd sterk opgelopen. De hoeveelheid financieringen met een overheidsgarantie is in twee weken min of meer verdubbeld.

Kritiek

Vanuit het bedrijfsleven was er recent ook kritiek op de banken. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en ONL vonden dat de banken in de praktijk nog erg traag waren met het verstrekken van overbruggingskredieten. Maar de banken benadrukken dat zij bij de aanvraag van leningen altijd diverse zaken uit moeten zoeken, om te beoordelen of een bedrijf wel in aanmerking komt voor een krediet.

“De ondersteuning vanuit de banken ontwikkelt zich verder”, concludeert NVB-voorzitter Chris Buijink. Hij waarschuwt dat de cijfers van de banken op een bepaald moment niet meer sterk zullen stijgen. De banken zien dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. Dat laatste hangt ook af van de uitbreiding van diverse steunregelingen vanuit de overheid. Zo is er eerder deze week weer een garantieregeling voor grotere bedrijven in werking getreden. Dit levert waarschijnlijk extra aanvragen op.

De banken hebben verder al bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Tot nu toe hebben ruim 16.000 consumenten een betaalpauze ontvangen voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van tot en met drie maanden. Voor nog eens ruim 7000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening.