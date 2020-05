CBS en RIVM brengen weer cijfers over sterftepiek door corona

Vorige week bleek dat in de week van 13 april ongeveer 1200 meer mensen waren overleden dan gemiddeld in een van de eerste tien weken van dit jaar. Het RIVM telde in die week 794 mensen die waren overleden aan het nieuwe coronavirus. De onderzoekers vermoeden dat dit verschil grotendeels te verklaren is door verborgen coronasterfte. Mensen die overlijden aan Covid-19, maar daar niet op zijn getest, worden namelijk niet opgenomen in de statistieken.

Het aantal overlijdens was in week 16 nog steeds hoger dan gebruikelijk, maar wel gedaald. Vrijdag zal blijken of die daling door heeft gezet in week 17, van 20 tot en met 26 april. Ook wordt dan duidelijk hoeveel meer mensen zijn overleden dan te verwachten valt op basis van de dagelijkse cijfers over coronasterfte. Het RIVM weet tot nu toe van 607 mensen die zijn overleden in die week.

De onderzoekers publiceren ook weer cijfers over het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. In week 16 overleden hier bijna twee keer meer mensen dan gebruikelijk. Dit waren er wel minder dan een week eerder. De nieuwe cijfers zullen ook duidelijk maken of die daling doorzet.